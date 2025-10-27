Keurig Dr Pepper a annoncé lundi avoir levé 7 milliards de dollars pour soutenir l’acquisition du groupe néerlandais JDE Peet's, tout en relevant ses prévisions de ventes annuelles. Cette double annonce a rassuré les investisseurs, faisant bondir le titre de près de 7% à New York. L’opération, estimée à environ 18 milliards de dollars, s’inscrit dans une stratégie de réorganisation visant à scinder le groupe en deux entités cotées : l’une dédiée au café, l’autre aux boissons. Parmi les nouveaux financements, 4 milliards seront alloués à une coentreprise de production de dosettes K-Cup et de systèmes à portion individuelle, tandis que le reste prendra la forme d’investissements en actions préférentielles convertibles.

L’acquisition intervient sur fond de volatilité des prix mondiaux du café, accentuée par les sécheresses au Brésil et au Vietnam, ainsi que par les incertitudes commerciales liées à la politique de Donald Trump. L’annonce a été saluée par le marché, alors que le titre KDP avait perdu près de 23% depuis août, dans un climat de scepticisme sur le coût de l’opération. L’entrée du fonds activiste Starboard Value au capital début octobre avait accentué la pression sur la direction. Le PDG Tim Cofer a affirmé que l’entreprise avait "écouté les retours des actionnaires" et engagé de nouvelles initiatives de gouvernance et de renforcement du bilan.

Keurig Dr Pepper anticipe désormais pour 2025 une croissance de ses ventes nettes dans le haut d’une fourchette à un chiffre, contre une estimation médiane auparavant. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’est établi à 4,31 milliards de dollars, dépassant les attentes du consensus LSEG fixé à 4,15 milliards. Le groupe a par ailleurs lancé un processus pour recruter le futur dirigeant de la nouvelle entité mondiale du café, confirmant que l’actuel directeur financier, Sudhanshu Priyadarshi, ne briguera pas le poste.