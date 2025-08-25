Keurig Dr Pepper : sanctionné pour son rachat de JDE Peet's

Keurig Dr Pepper dévisse de plus de 8% après l'annonce d'un accord définitif par lequel il fera l'acquisition du groupe néerlandais JDE Peet's, pour un prix de 31,85 euros par action JDE, soit une valeur des fonds propres de 15,7 milliards d'euros.



'Cet accord enthousiasmant donnera naissance à un champion mondial du café, en combinant Keurig, la plateforme de café en portion individuelle leader en Amérique du Nord, et le portefeuille mondial de marques bien-aimées de JDE', expliquent-ils.



Après la finalisation de cette opération, Keurig Dr Pepper prévoit néanmoins de procéder dès que possible à une scission du nouvel ensemble en deux nouvelles entreprises qui seront toutes deux cotées aux Etats-Unis.



Cette scission créerait d'une part un 'chalenger de croissance à grande échelle sur le marché attractif des boissons rafraichissantes en Amérique du Nord', et d'autre part le numéro un mondial spécialisé dans le café.