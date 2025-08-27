Le propriétaire des sodas Dr Pepper, 7Up et Schweppes a lourdement décroché sur les deux dernières séances à New York suite à l'annonce du rachat du géant néerlandais du café et du thé JDE Peet's pour 18,4 milliards de dollars. Les investisseurs sanctionnent la complexité de l'opération et le risque qu'elle fait porter sur la structure déjà fragile de l'américain. Elle sera financée par un recours massif à l'endettement, ce qui repousse à moyen terme les objectifs de désendettement promis par la direction.

Après avoir opéré le rapprochement entre Keurig (café) et Dr Pepper (boissons gazeuses) il y a 7 ans, l'américain change de cap et souhaite séparer les deux sociétés pour leur offrir plus d’autonomie et ainsi être plus agiles et mieux à même de se concentrer sur les occasions de croissance des marchés respectifs. La décision est motivée par l’acquisition de JDE Peet’s, qui détient les marques L’OR, Jacobs, Douwe Egberts et Kenco. Le néerlandais sera rattaché au groupe qui produit les machines et des dosettes Keurig.

Sur le papier, l’opération présente plusieurs atouts. Elle offrirait d’abord à Keurig une véritable dimension internationale alors que l’essentiel de ses revenus reste concentré aux États-Unis. Keurig aurait ainsi l’occasion de rivaliser plus directement avec les géants du secteur comme Starbucks et Nestlé. Elle enrichirait aussi son portefeuille avec des marques emblématiques comme L’OR qui est, en Europe, la plus connue. L’intégration pourrait par ailleurs générer des synergies de coûts si elle est menée avec succès. De plus, JDE Peet’s apparaît comme l’une des cibles les mieux positionnées pour accompagner la croissance de la catégorie café. L’opération permettrait de mieux absorber l’impact des droits de douane, par exemple en diversifiant les sources d’approvisionnement en café. Washington a imposé une taxe de 50 % sur le Brésil, le premier producteur mondial, ce qui complique grandement les affaires d'approvisionnement des acteurs mondiaux du café. Enfin, le rachat s’inscrit dans un cadre plus large de grands mouvements au sein du marché de la consommation alimentaire de base qui cherche à s’adapter aux nouvelles tendances des clients. On a ainsi vu le géant Kellogg’s se scinder en deux entités en 2023 avant que Mars ne rachète Kellanova, l’une de ces deux sociétés, qui détient notamment les chips Pringles, la branche céréale hors des Etats-Unis et des produits d’origine végétale. De son côté, Ferrero se porte acheteur de la seconde enseigne, WK Kellogg, qui exploite les marques de céréales en Amérique du Nord.

Mais la pratique est souvent différente de la théorie. Déjà, l’opération, par son envergure et son montant, fait peser un risque sur l’endettement qui est déjà très élevé : la dette nette représente à l’heure actuelle près d’une année de chiffre d’affaires. A ce titre, la société de notation de crédit, S&P Global, a placé l’entreprise sous surveillance avec possibilité de dégrader la note de crédit dans la catégorie spéculative (junk). Le levier pourrait grimper à 5,2 fois l’Ebitda en 2026.

Derrière ces potentielles difficultés financières, les fondamentaux de Keurig Dr Pepper restent pourtant solides. Le pôle des boissons aux États-Unis continue de tirer la croissance (+10,5 % de revenus au deuxième trimestre, volumes en hausse de près de 10 %). Les marques phares (Dr Pepper, Canada Dry, 7Up et Schweppes) se portent bien et sont aidées par des nouveaux relais de croissance comme les boissons énergétiques Ghost et Electrolit. Le segment café a certes été fragilisé ces derniers mois par la hausse du prix du café vert et la baisse des volumes de machines mais il montre des signes de redressement avec un mix produit plus favorable et une reprise séquentielle des ventes. À l’international, la croissance organique demeure positive malgré l’effet devises. En somme, depuis 2019, Keurig Dr Pepper affiche des taux de croissance sensiblement supérieurs à ceux des grandes capitalisations du secteur de la consommation de base.

Surtout, jusqu’ici, le modèle conférait une visibilité plutôt bonne dans un secteur en manque de repères. Keurig Dr Pepper innove fréquemment (par exemple avec les différentes marques dans les boissons énergétiques), et développe des partenariats très intéressants, comme avec McCafé (McDonald’s), dont il produit et distribue les dosettes sous licence. Le free cash flow devrait ainsi rester soutenu cette année à 2,4 milliards de dollars et le taux de conversion des profits comptables (résultat net) en FCF reste très satisfaisant, à environ 90%.

Keurig Dr Pepper se négocie autour de 15 fois les profits, un multiple nettement inférieur à celui des grandes capitalisations de la consommation courante. Les craintes sur l’endettement dominent, et à juste titre. Les conséquences des droits de douane (impacts sur les marges, baisse de la demande, etc) n’aident pas non plus. En revanche, la séparation de la société en deux entités distinctes apparaît comme une bonne initiative. Les boissons pourront ainsi évoluer sans avoir à supporter le poids financier de l'acquisition.

Dans les mois à venir, il y a fort à parier que les investisseurs et analystes resteront prudents vis-à-vis de la société. L’opération a beaucoup de sens sur le papier mais elle est risquée à de nombreux égards. Keurig Dr Pepper va sans doute devoir fournir des garanties qui pourraient par exemple passer par une ou plusieurs cessions.