Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il y avait de fortes chances que Donald Trump annonce la nomination d'un nouveau président de la Réserve fédérale avant Noël. Parmi les cinq finalistes, c'est Kevin Hassett qui semble tenir la corde.

Celui qui est actuellement un proche conseiller de Donald Trump, en sa qualité de directeur du National Economic Council, est souvent cité comme successeur potentiel de Jerome Powell. Selon Bloomberg, ce serait aujourd’hui le favori pour le poste.

En tout cas, il fait activement campagne depuis des mois, défendant pied à pied les positions du président Trump. Comme son patron, il plaide pour des baisses de taux agressives et ne manque pas de critiquer la Fed pour la lenteur de son action.

Une Fed partisane ?

La semaine dernière, lors d’une interview à Fox Business, il estimait que la seule raison qui expliquerait que la Fed ne baisse pas les taux en décembre serait son opposition à Donald Trump.

Si on reprend son raisonnement, il repart des dernières projections économiques de la Fed (en septembre), où une majorité de membres prévoit une baisse en décembre. Il explique que, depuis, la croissance a été ralentie par le shutdown, et le dernier chiffre d’inflation a été en-dessous des attentes. Conclusion : "Il y a donc eu de bonnes nouvelles concernant l'inflation et de mauvaises concernant le PIB du quatrième trimestre en raison de la paralysie du gouvernement. Dès lors, comment cela peut-il les rendre moins susceptibles de procéder à des coupes budgétaires, à moins qu'ils ne soient motivés par des considérations partisanes ? "

Pour répondre à Kevin Hassett, la majorité en faveur de deux baisses de taux supplémentaires en septembre était courte. Et nous sommes dans un moment où les deux parties du mandat de la Fed sont en risque (hausse du chômage et inflation trop élevée). Le tout avec peu de données économiques depuis deux mois pour trancher les débats. Le statu quo en décembre peut donc tout à fait se justifier.

Ce n’est pas la première fois qu’il estime que les décisions de la Fed sont partisanes. Il considère par exemple que les baisses de taux de l’automne 2024 étaient un coup de pouce pour le camp démocrate, juste avant l’élection présidentielle. Enfin, pour être précis, c’est sa position de 2025. L’année dernière, il soutenait ce mouvement de la Fed.

La recherche du consensus

La nomination de Kevin Hassett poserait deux problèmes. D’abord, il serait perçu, au moins au début, comme inféodé au pouvoir politique. Cela affaiblirait de facto l’indépendance de la Fed. Or, c’est un actif essentiel pour une banque centrale.

Le deuxième problème, c’est le risque d’avoir assez peu d’influence sur le reste du comité. En effet, le rôle d’un président de la Fed est essentiellement de créer du consensus entre ses membres. Car les décisions sont collectives ; 12 personnes votent, le président n’a jamais qu’une seule voix.

Ce rôle est d’autant plus crucial à une période où les membres de la Fed sont divisés. D’un côté, il y a ceux qui veulent poursuivre les baisses des taux pour éviter un affaiblissement supplémentaire du marché du travail. De l’autre, ceux qui plaident pour une pause et qui s’inquiètent davantage d’une inflation toujours assez loin de la cible.

Pour résumer la problématique, Hassett a passé les derniers mois à dire que les membres de la Fed se plantent et que leurs décisions sont motivées par des considérations politiques. Il sera donc difficile ensuite d’apparaître comme l’homme du consensus. On peut même imaginer qu’il y ait, au sein de la Fed, une certaine défiance à son égard.

Au fond, la position très partisane adoptée par Hassett et sa loyauté envers Donald Trump font de lui un bon candidat, mais pas nécessairement un bon président de la Fed.

Réponse d’ici Noël ?

Depuis le début, le processus de sélection des candidats est supervisé par Scott Bessent. Après un premier round d’entretiens avec 11 candidats à l’automne, 5 noms sont ressortis : les gouverneurs de la Fed Michelle Bowman et Christopher Waller, l’ancien gouverneur Kevin Warsh, le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett et Rick Rieder, directeur des investissements obligataires chez Blackrock.

Bessent a indiqué que les interviews avec ces 5 personnes prendraient fin cette semaine. Parmi ces cinq, les finalistes rencontreront la chef de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles et le vice-président, JD Vance. Donald Trump devrait annoncer son choix d’ici Noël.

Un calendrier avec lequel il faut toutefois être prudent. Sur Polymarket, la probabilité la plus élevée est "pas d’annonce d’ici au 31 décembre", avec 47%, contre seulement 35% pour la nomination de Kevin Hassett.

"Personne ne sait vraiment ce que va faire le président Trump avant qu’il ne le fasse" a indiqué hier la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, dans un communiqué. "Restez à l’écoute !"