Kimberly-Clark a annoncé lundi le rachat de Kenvue, propriétaire de marques emblématiques comme Tylenol, Listerine et Band-Aid, pour 48,7 milliards de dollars. Cette opération, l’une des plus importantes de l’année à Wall Street dans le milieu de la consommation de base, donne naissance à un groupe majeur du secteur des biens de consommation, réunissant un portefeuille de marques phares incluant également Huggies et Kleenex. L’accord, structuré en numéraire et en actions, devrait être finalisé au second semestre 2026.
Le nouveau groupe pèsera environ 32 milliards de dollars de chiffre d’affaires net estimé pour 2025, avec un EBITDA ajusté proche de 7 milliards. En parallèle, 1,9 milliard de dollars de synergies de coûts sont anticipés dans les trois années suivant la fusion. Si l’action Kenvue bondi de près de 20% en préouverture à l’annonce de l’accord, celle de Kimberly-Clark chute de 14%, reflétant les interrogations du marché quant au coût et aux risques d’intégration d’une opération d’une telle ampleur.
Kenvue, scindée de Johnson & Johnson en 2023, avait perdu près de 35% de sa valeur depuis son introduction en Bourse. Pour Mike Hsu, PDG de Kimberly-Clark, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de recentrage vers des segments à plus forte croissance et rentabilité. Il conservera la direction du groupe fusionné, tandis que trois administrateurs de Kenvue rejoindront le conseil de Kimberly-Clark. Selon Larry Merlo, président de Kenvue, cette fusion représente la meilleure option stratégique pour les actionnaires et l’ensemble des parties prenantes.
Kimberly-Clark Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène et de soins de la personne. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de protection et de soins personnels (52,3%) : couches jetables, culottes d'apprentissage, couches-culottes, produits de protection féminine, etc. (marques Huggies, Pull-Ups, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Sweety, Kotex, U by Kotex, Intimus, Depend, Thinx, Poise, Plenitud, Softex, etc.) ;
- produits d'hygiène à usage domestique (30,8%) : mouchoirs en papier, papiers toilette, essuie-tout, essuie-mains, serviettes en papier, lingettes, etc. (marques Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, etc.) ;
- produits d'hygiène à usage professionnel (16,7%) : essuie-mains, mouchoirs, serviettes, vêtements, désinfectants, essuyeurs industriels, etc. (marques Kleenex, Scott, WypAll, Kimtech, KleenGuard, etc.) ;
- autres (0,2%).
A fin 2023, le groupe dispose de 82 sites de production dans le monde.
54,5% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.