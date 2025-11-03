Kimberly-Clark a annoncé lundi le rachat de Kenvue, propriétaire de marques emblématiques comme Tylenol, Listerine et Band-Aid, pour 48,7 milliards de dollars. Cette opération, l’une des plus importantes de l’année à Wall Street dans le milieu de la consommation de base, donne naissance à un groupe majeur du secteur des biens de consommation, réunissant un portefeuille de marques phares incluant également Huggies et Kleenex. L’accord, structuré en numéraire et en actions, devrait être finalisé au second semestre 2026.

Le nouveau groupe pèsera environ 32 milliards de dollars de chiffre d’affaires net estimé pour 2025, avec un EBITDA ajusté proche de 7 milliards. En parallèle, 1,9 milliard de dollars de synergies de coûts sont anticipés dans les trois années suivant la fusion. Si l’action Kenvue bondi de près de 20% en préouverture à l’annonce de l’accord, celle de Kimberly-Clark chute de 14%, reflétant les interrogations du marché quant au coût et aux risques d’intégration d’une opération d’une telle ampleur.

Kenvue, scindée de Johnson & Johnson en 2023, avait perdu près de 35% de sa valeur depuis son introduction en Bourse. Pour Mike Hsu, PDG de Kimberly-Clark, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de recentrage vers des segments à plus forte croissance et rentabilité. Il conservera la direction du groupe fusionné, tandis que trois administrateurs de Kenvue rejoindront le conseil de Kimberly-Clark. Selon Larry Merlo, président de Kenvue, cette fusion représente la meilleure option stratégique pour les actionnaires et l’ensemble des parties prenantes.