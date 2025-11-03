Kimberly-Clark annonce un accord pour acquérir le groupe de santé grand public Kenvue, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions qui valorise ce dernier à une valeur d'entreprise d'environ 48,7 milliards de dollars.
Selon le groupe d'hygiène corporelle, ceci permettra de 'combiner des offres grand public hautement complémentaires et stratégiquement alignées, y compris 10 marques emblématiques à 1 MdUSD, qui fourniront des solutions privilégiées à chaque étape de la vie'.
Les actionnaires de Kenvue recevront 3,50 dollars et 0,14625 action Kimberly-Clark pour chaque action Kenvue. À la clôture de la transaction, les actionnaires actuels de Kenvue devraient détenir environ 46% du groupe combiné.
La contrepartie totale représente un multiple d'acquisition d'environ 14,3 fois l'EBITDA ajusté de Kenvue, soit 8,8 fois en incluant les synergies annualisées attendues de 2,1 MdUSD, nettes des réinvestissements.
La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026, sous réserve des approbations des actionnaires des deux groupes et des autorités réglementaires, ainsi que de la satisfaction des autres conditions habituelles.
Kimberly-Clark Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène et de soins de la personne. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de protection et de soins personnels (52,3%) : couches jetables, culottes d'apprentissage, couches-culottes, produits de protection féminine, etc. (marques Huggies, Pull-Ups, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Sweety, Kotex, U by Kotex, Intimus, Depend, Thinx, Poise, Plenitud, Softex, etc.) ;
- produits d'hygiène à usage domestique (30,8%) : mouchoirs en papier, papiers toilette, essuie-tout, essuie-mains, serviettes en papier, lingettes, etc. (marques Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, etc.) ;
- produits d'hygiène à usage professionnel (16,7%) : essuie-mains, mouchoirs, serviettes, vêtements, désinfectants, essuyeurs industriels, etc. (marques Kleenex, Scott, WypAll, Kimtech, KleenGuard, etc.) ;
- autres (0,2%).
A fin 2023, le groupe dispose de 82 sites de production dans le monde.
54,5% du CA est réalisé en Amérique du Nord.
