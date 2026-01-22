Au quatrième trimestre 2025, le bénéfice net attribuable de Kinder Morgan s'élève à 996 millions de dollars, contre 667 MUSD il y a un an, soit une progression de 49%. Par action, le bénéfice ressort à 0,45 USD, soit une hausse de 50% en glissement annuel. De plus, l'Ebitda ajusté du groupe spécialisé dans le transport et le stockage de pétrole et de gaz est en hausse de 10% à 2,27 MdsUSD.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le bénéfice net attribuable s'élève à 3,05 MdsUSD, soit une augmentation de 17%. L'Ebitda ajusté a crû de 7%, à 8,39 MdsUSD.
"Au cours du quatrième trimestre, nous avons continué à autofinancer des projets d'investissement de haute qualité tout en générant un flux de trésorerie opérationnel de 1,7 MdUSD et un flux de trésorerie disponible (FCF) après dépenses d'investissement de 900 MUSD, soit des hausses respectives de 12 et 18% par rapport à la même période l'an dernier. Notre bilan reste sain, puisque nous avons terminé le trimestre avec un ratio dette nette / Ebitda ajusté de 3,8 fois", a expliqué Kim Dang, directeur générale de Kinder Morgan.
Côté perspectives, Kinder Morgan vise une stabilité de son bénéfice net attribuable à 3,1 MdsUSD pour l'exercice 2026. L'Ebitda est attendu en hausse de 2,6%, à 8,6 MdsUSD.
Le groupe fait savoir aussi que la demande totale de gaz naturel devrait augmenter de 17% d'ici 2030, tirée principalement par les exportations de GNL (Gaz Naturel Liquéfié).
Il détient des contrats à long terme pour acheminer 8 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel vers les terminaux de GNL. Ce volume devrait passer à 12 milliards d'ici la fin de l'année 2028.
L'entreprise étudie activement des opportunités représentant plus de 10 milliards de pieds cubes par jour pour approvisionner le secteur de la production d'électricité à partir de gaz naturel.
Kinder Morgan, Inc. est spécialisé dans le transport et le stockage de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- transport, traitement et stockage de gaz naturel (59,1%) ;
- prestations de transbordement et de stockage de produits pétroliers, de vrac sec et liquide (19,5%) : gasoil, charbon, coke de pétrole, ciment, alumine, sel, produits chimiques, etc. ;
- transport de produits pétroliers raffinés (13,4%) : gasoil, diesel, gaz naturels liquéfiés (GNL), etc. ;
- transport et vente de dioxyde de carbone (8%). En outre, le groupe développe une activité de production de pétrole brut dans le Bassin permien à l'Ouest du Texas.
99,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
