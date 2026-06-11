L'exploitant de cinémas a conclu un accord avec Harbor Lights Entertainment afin d'acquérir Showcase Cinemas aux Etats-Unis. L'opération porte sur 13 cinémas (7 dans le Massachusetts, 4 à New York, 1 dans l'Ohio et 1 à Rhode Island). La transaction comprend également la propriété de six autres salles, les autres étant exploitées sous contrat de location.
Avec cet accord, la société belge ajoutera 164 écrans à son portefeuille, soit 17 794 places. Les 13 cinémas Showcase ont accueilli environ 4 millions de spectateurs en 2025 et ont généré des revenus de plus de 90 millions de dollars.
Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, a déclaré : "cette acquisition nous permet de renforcer notre position sur le marché américain, du Michigan à la côte Est, grâce à un actif et une équipe qui nous permettront de mettre en oeuvre le modèle opérationnel et la stratégie d'entreprise de Kinepolis, améliorant ainsi l'expérience des cinéphiles sur ces marchés. De plus, cette acquisition nous confère une position immobilière de valeur, avec des opportunités futures de réaménagement et d'optimisation à l'étude".
L'opération représente une valeur d'entreprise de 30 millions de dollars, couverte par la valeur substantielle de l'immobilier des cinémas Showcase américains détenus.
Kinepolis Group NV est spécialisé dans l'exploitation de salles multiplexes de cinéma. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- exploitation de multiplexes cinématographiques : vente de tickets, de confiseries et de boissons, vente d'espaces publicitaires, organisation d'événements, etc. A fin 2025, le groupe détient un réseau de 122 complexes cinématographiques (1 314 écrans) implantés en Belgique (11), au Canada (35), aux Etats-Unis (24), aux Pays-Bas (18), en France (18), en Espagne (11), au Luxembourg (3), en Suisse et en Pologne ;
- location d'espaces commerciaux : restaurants, magasins, etc. ;
- autres : distribution et production cinématographique, et prestations de services techniques (essentiellement assistance technique et entretien des projecteurs ; Decatron).
La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (27%), Canada (24,5%), France (14,1%), Etats-Unis (11,2%), Pays-Bas (9,6%), Espagne (9,4%), Luxembourg (3,3%) et autres (0,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.