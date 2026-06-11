Kinepolis se renforce aux Etats-Unis

L'exploitant de cinémas a conclu un accord avec Harbor Lights Entertainment afin d'acquérir Showcase Cinemas aux Etats-Unis. L'opération porte sur 13 cinémas (7 dans le Massachusetts, 4 à New York, 1 dans l'Ohio et 1 à Rhode Island). La transaction comprend également la propriété de six autres salles, les autres étant exploitées sous contrat de location.

Avec cet accord, la société belge ajoutera 164 écrans à son portefeuille, soit 17 794 places. Les 13 cinémas Showcase ont accueilli environ 4 millions de spectateurs en 2025 et ont généré des revenus de plus de 90 millions de dollars.



Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, a déclaré : "cette acquisition nous permet de renforcer notre position sur le marché américain, du Michigan à la côte Est, grâce à un actif et une équipe qui nous permettront de mettre en oeuvre le modèle opérationnel et la stratégie d'entreprise de Kinepolis, améliorant ainsi l'expérience des cinéphiles sur ces marchés. De plus, cette acquisition nous confère une position immobilière de valeur, avec des opportunités futures de réaménagement et d'optimisation à l'étude".



L'opération représente une valeur d'entreprise de 30 millions de dollars, couverte par la valeur substantielle de l'immobilier des cinémas Showcase américains détenus.