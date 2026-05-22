Une hausse de plus de 1000%, un quasi monopole et des marges de près de 70%, le dossier a de quoi attirer le regard. Pourtant, l'activité de la société taïwanaise n'a rien de révolutionnaire. Preuve qu'il n'est pas nécessaire de fabriquer des puces pour profiter de l'essor de l'IA.

Dans la course pour dénicher les valeurs portées par l’explosion de l’IA, impossible de rater les fabricants de puces et les fondeurs. Les investisseurs les plus avertis auront poussé l'analyse plus loin, se tournant vers la photonique ou le défi du goulet d’étranglement énergétique. Ici, pas de place pour les concepts qui font "briller les yeux" des marchés. Nous allons parler d’un sujet très pragmatique, mais absolument vital pour l’infrastructure de l’IA. Le stockage physique via les rails métalliques pour les serveurs.

Si le produit ne vous fait pas rêver (et je vous comprends), le cours récent du titre devrait faire le travail. En trois ans, le cours de l'action a été multiplié par dix, signant une performance presque quatre fois supérieure à celle du géant TSMC. Avant cette récente explosion, la société affichait une progression honorable, mais loin de secouer les marchés.

Le modèle a pourtant radicalement basculé. Autrefois répartis équitablement entre les rails métalliques pour le mobilier et ceux pour les serveurs, les revenus proviennent désormais à 88% de ces derniers. Une dynamique portée par les Etats-Unis, terre promise des datacenters, qui génèrent aujourd'hui la majorité du chiffre d'affaires.

Une trajectoire parfaite ?

Jusqu'en 2022, les résultats du groupe brillaient avant tout par une stabilité remarquable. Le chiffre d’affaires progressait et les marges s'avéraient déjà "insolentes" pour ce type de produit. Cette dynamique a légèrement fléchi en 2023. Un ralentissement qui, a posteriori, tenait plus de la prise d'élan que du changement de tendance.

La dynamique s'est accélérée à partir de 2023, comme en témoigne un chiffre d'affaires qui a plus que doublé depuis lors. Déjà élevées, les marges ont continué de progresser pour atteindre quasiment 70% de marge d'exploitation. Si l’explosion de la demande pour les datacenters a certes porté la croissance, c’est ailleurs que la différence s'est véritablement jouée.



Une position solide et sécurisée

Installée sur son marché depuis une trentaine d'années, l'entreprise y a bâti un quasi-monopole. Aujourd'hui, son expertise liée aux serveurs propulse le titre vers de nouveaux horizons : King Slides est devenu le fournisseur incontournable du secteur de l'intelligence artificielle, notamment pour le système NVL72 de Nvidia. Ses rails, à la fois ultra-fins et ultra-résistants, s'avèrent indispensables pour soutenir des charges supérieures à 100 kg tout en maximisant l'espace vital dédié au refroidissement. Ce monopole technologique est solidement verrouillé par des dizaines de brevets, allant de la géométrie des composants jusqu'à leur traitement thermique.

Cette position ultra-dominante se traduit par un double effet. D'un côté, elle confère à l'entreprise un excellent pouvoir de fixation des prix, comme en témoignent ses marges insolentes. De l'autre, elle engendre une dépendance extrême envers cette industrie, et tout particulièrement envers Nvidia.

Pour l'anecdote (et pour réaffirmer sa mainmise absolue sur le secteur), le logo King Slides s'affiche visiblement sur l'intégralité des produits. Malgré les réclamations répétées, la direction a toujours catégoriquement refusé de le retirer et de faire de la sous-traitance.

Pour couronner le tout, cette trajectoire opérationnelle s'appuie sur une santé financière irréprochable : le bilan est impeccable et la dette, quasi inexistante. Le premier trimestre 2026 vient ainsi confirmer la dynamique de croissance insolente amorcée il y a quelques années. Le chiffre d'affaires progresse de 10,12% par rapport au trimestre précédent, même tendance pour L’EBITDA en hausse de 9,36%.

La suite de l'histoire semble déjà écrite : l'avenir de l'entreprise s'annonce radieux, massivement porté par des objectifs mondiaux de construction de datacenters toujours plus pharaoniques.

Le marché a-t-il déjà tout anticipé ?

Comme pour toutes les valeurs propulsées par l'essor de l'intelligence artificielle, une question s'impose : la hausse spectaculaire du cours n'a-t-elle pas déjà intégré l'essentiel de la croissance future ? La réponse est oui, mais les analystes semblent croire que la hausse n’est pas terminée

Côté valorisation, le PER actuel de 25,9x se normalise si on le compare aux exercices précédents : 37,2x en 2025, 24,4x en 2024 et 32,6x en 2023. Comme souvent, le marché avait anticipé l'amélioration des fondamentaux, qui rattrapent aujourd'hui la cadence. Le consensus est clairement à l'achat avec un objectif de cours fixé à 5 796 TWD, soit un potentiel de hausse de +30,25% par rapport au dernier cours de clôture.

Un point de vigilance subsiste néanmoins. Tout l'espoir des investisseurs repose sur un monopole aujourd'hui intact, mais dont les marges insolentes pourraient inciter des rivaux à développer des solutions alternatives moins coûteuses.

En clair, King Slide Works a trouvé sa "poule aux œufs d'or". Mais afficher une marge de 70% revient à planter un phare au milieu de la nuit pour la concurrence. Tant que les verrous technologiques et les brevets tiennent, King Slide dicte ses règles (logo compris). Mais le jour où un challenger parviendra à casser les prix et à soulager le portefeuille des géants de la Tech, la l'histoire n'aura plus tout à fait le même goût . Un dossier à suivre donc de très près, les yeux rivés sur la concurrence.