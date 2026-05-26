Kingfisher bien orienté après un point d'activité conforme aux attentes
Kingfisher progresse de 5,1% en début de séance à Londres, après l'annonce par le distributeur d'articles de bricolage d'un chiffre d'affaires de 3,3 MdsGBP au titre des trois premiers mois de son exercice 2026-2027 (soit les mois de février à avril), en croissance de 1,4%.
En données comparables, l'exploitant des enseignes B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que de Castorama et Brico Dépôt en France, a vu ses ventes se tasser de 0,9%, une évolution en ligne avec le consensus de marché, selon Jefferies.
"Cela a été soutenu par une performance britannique meilleure que prévu (-0,9% contre -2% en consensus), compensée par des tendances plus faibles en France (-2% contre environ -1% attendu) et en Pologne (-0,2% contre +1,6% anticipé)", explique le broker.
Au Royaume-Uni, Jefferies souligne la forte divergence de performances entre B&Q (-4,1%) et Screwfix (+4,1%), reflétant selon lui l'impact de la météo, la première de ces deux enseignes ayant souffert de sa plus forte exposition aux projets extérieurs.
"Cette dynamique est cohérente avec les tendances sectorielles plus larges, les pairs ayant également mis en avant les vents contraires liés à la météo dans les catégories extérieures", ajoute le broker, qui reste à "conserver" sur le titre avec un objectif de cours de 291 pence.
Au chapitre des perspectives, la direction de Kingfisher réitère ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, à savoir un profit avant impôt ajusté compris entre environ 565 et 625 MGBP, ainsi qu'un free cash-flow dans une fourchette de l'ordre de 450 à 510 MGBP.
Kingfisher plc est le 1er distributeur européen d'articles de bricolage et le n° 3 mondial.
A fin janvier 2025, le groupe dispose d'un réseau de 1 681 magasins implantés essentiellement au Royaume-Uni et en Irlande (n° 1 britannique ; 1 262 ; enseignes B&Q et Screwfix), en France (n° 1 français ; 220, dont 126 sous enseigne Brico Dépôt et 94 sous enseigne Castorama), en Pologne (n° 1 polonais ; 107 ; Castorama), en Roumanie (31 ; Brico Dépôt) et en Espagne et au Portugal (n° 2 espagnol ; 31 ; Brico Dépôt).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni et Irlande (50,5%), France (30,4%), Pologne (14%) et autres (5,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.