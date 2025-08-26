Kingfisher : Deutsche Bank passe à la vente et réduit son objectif

Deutsche Bank a annoncé mardi avoir abaissé son conseil sur le titre Kingfisher, le propriétaire britannique des enseignes Castorama et Brico Dépôt, de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours ramené de 320 à 280 pence.



Dans une note sectorielle consacrée aux distributeurs britanniques, le broker que la période favorable qui bénéficiait jusqu'ici aux consommateurs du Royaume-Uni est désormais passée et indique anticiper un ralentissement à venir de leurs dépenses sous l'effet de la peur du chômage et de la décélération de la croissance de leurs salaires.



Même si les ménages ont un peu plus d'argent en théorie, ils ne le dépensent pas forcément et préfèrent épargner, ce qui réduit la consommation 'non essentielle qui devrait fortement ralentir selon les calculs de DB, qui dit prévoir une croissance de 3% au second semestre, contre +7% au premier semestre.



Si les ventes au détail ont récemment bénéficié d'une météo favorable, cela a beaucoup varié selon les catégories de produits, poursuit le broker, qui note que son indice de la peur ('fear index') suggère que l'inquiétude des consommateurs s'accroît encore.