Kingfisher salué pour un relèvement d'objectif annuel

Kingfisher grimpe de 6% à Londres, entouré après un relèvement d'objectif annuel par la chaine de magasins de bricolage, à l'occasion d'un point d'activité marqué par une progression de ses ventes au titre de son 3e trimestre comptable.



S'il maintient sa prévision d'un free cash-flow d'environ 480 à 520 millions de livres sterling pour son exercice 2025-26, il anticipe désormais un profit avant impôt ajusté de l'ordre de 540 à 570 MGBP (et non plus en haut de fourchette 480-540 MGBP).



Outre sa performance depuis le début de l'année, l'exploitant de B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que de Castorama et Brico Dépôt en France, met en avant les progrès de ses initiatives stratégiques, mais aussi sa discipline de coûts et de marge.



Sur son 3e trimestre 2025-26, Kingfisher revendique une croissance de 1% de ses ventes à 3,25 MdsGBP, dont une hausse de 0,9% en données comparables et à changes constants, contre une stabilité attendue en consensus selon Jefferies.



Dans le détail, une croissance en comparable de 3% au Royaume-Uni, reflétant des gains de parts de marché, a plus que compensé des reculs en France (-2,5%) et en Pologne (-1,3%) sur fond d'une faible demande des ménages dans ces 2 pays.