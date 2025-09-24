Kingfisher : UBS maintient son conseil après une conférence téléphonique

UBS reste à neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 280 pence après une conférence téléphonique avec la direction.



'Un fort dépassement du PBT au premier semestre et des prévisions PBT/FCF pour l'exercice financier relevées devraient être considérés positivement' indique UBS dans son étude du jour.



'Des précisions sur les perspectives du second semestre et les marchés ont été abordées lors de la conférence téléphonique. Nous sommes arrivés à la conclusion que Kingfisher a intégré une certaine prudence dans ses prévisions du second semestre' rajoute UBS en conclusion.



Le groupe s'attend désormais à un bénéfice imposable dans le haut de la fourchette précédemment communiquée, allant de 480 à 540 millions de livres pour un flux de trésorerie disponible (FCF) maintenant attendu entre 480 et 520 millions de livres, à comparer avec 420/480 millions envisagés jusqu'ici.