Kingfisher : UBS reste à neutre sur le titre

UBS reste à neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 280 pence après une conférence téléphonique avec la direction.



'Un fort dépassement du PBT au premier semestre et des prévisions PBT/FCF pour l'exercice financier relevées devraient être considérés positivement' indique UBS dans son étude du jour.



'Des précisions sur les perspectives du second semestre et les marchés ont été abordées lors de la conférence téléphonique. Nous sommes arrivés à la conclusion que Kingfisher a intégré une certaine prudence dans ses prévisions du second semestre' rajoute UBS en conclusion.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 13 fois avec un rendement de près de 4%.