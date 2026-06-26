Kingsoft Corporation Limited mise sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses logiciels de bureautique, mais la faiblesse du segment des jeux vidéo et la qualité inégale des résultats maintiennent les performances financières et le cours de l'action sous pression.

Le plan de développement économique à long terme de la Chine, le « 15e Plan quinquennal », place les logiciels et l'intelligence artificielle (IA) au cœur de la croissance dirigée par l'État, avec l'objectif de porter la part des industries clés de l'économie numérique à 12,5 % du PIB d'ici 2030.

Ce plan impose une croissance annuelle des dépenses de recherche et développement (R&D) supérieure à 7 % et un engagement de 2 000 milliards de yuans chinois (CNY), soit 295 milliards de dollars, en faveur des infrastructures d'IA. Son initiative « AI+ » s'appuie sur une augmentation des achats publics de technologies locales et une demande étatique directe en puissance de calcul, faisant des produits natifs de l'IA la voie la plus économique et la plus simple pour les éditeurs de logiciels nationaux.

Kingsoft Corporation, leader chinois des logiciels et des services internet opérant dans la productivité de bureau et le divertissement interactif, devrait bénéficier de cette évolution. Sa suite logicielle phare (Writer, Presentation et Spreadsheet) compte déjà 672 millions d'appareils actifs mensuels dans le monde au premier trimestre 2026, mais cette dynamique ne se traduit pas encore clairement dans les états financiers.

Une croissance entravée

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires s'est établi à 2,4 milliards CNY, en hausse de 3 % sur un an par rapport aux 2,3 milliards CNY précédents. Le segment de la bureautique s'est imposé comme le moteur de la croissance, progressant de 24 % sur un an pour atteindre 1,6 milliard CNY contre 1,3 milliard CNY, grâce aux mises à niveau portées par l'IA et à un meilleur taux de conversion. Cependant, les revenus issus des jeux ont chuté à 803,5 millions CNY, soit une baisse de 22 % par rapport au milliard de yuans enregistré au premier trimestre 2025, le déclin des anciens titres étant plus rapide que la montée en puissance des nouveaux.

Le résultat opérationnel a chuté de 34 % sur un an, passant de 601,5 millions CNY à 395,3 millions CNY. Les coûts ont progressé plus vite que les revenus : les seules dépenses de R&D ont augmenté de 14 % pour atteindre 941,7 millions CNY (contre 827,9 millions CNY) en raison de l'intensification des investissements dans l'IA, tandis que les frais marketing et administratifs ont également enregistré des hausses à deux chiffres.

Le bénéfice net a quadruplé pour atteindre 2,1 milliards CNY, contre 508,6 millions CNY au premier trimestre 2025. Ce bond provient essentiellement d'éléments hors exploitation ; une contribution de 1,9 milliard CNY issue de coentreprises (contre une perte l'an dernier) a généré l'essentiel des gains. Sans ce coup de pouce, le profil des bénéfices sous-jacents apparaît beaucoup plus proche de la tendance opérationnelle baissière.

Le flux de trésorerie est redevenu positif mais reste fragile. Le flux de trésorerie opérationnel s'est élevé à 89,4 millions CNY, contre une sortie de 102,2 millions CNY l'an dernier, un montant dérisoire au regard du bénéfice publié.

Espoir malgré la correction

L'action a chuté de 47,1 % au cours des 12 derniers mois et n'a pas regagné beaucoup de terrain, s'échangeant à 21,4 HKD (18,6 CNY), soit un niveau bien inférieur à son sommet sur 52 semaines de 42,7 HKD (37 CNY). Un tel repli signifie généralement soit une rupture des bénéfices, soit une perte de confiance ; ici, il semble s'agir d'un mélange des deux, compte tenu de la faible tendance opérationnelle et de la dépendance aux gains non récurrents.

La valorisation a suivi la baisse des cours. La société se négocie à un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif de 14,6x sur la base des bénéfices estimés pour l'exercice 2026, contre une moyenne historique sur deux ans de 23,1x. Cet écart suggère que le marché décote la qualité de ces bénéfices.

Huit analystes sur onze recommandent toujours l'action à l'achat, avec un objectif de cours moyen de 28,8 CNY, impliquant un potentiel de hausse de 53,4 %. Ce décalage est frappant. Soit les analystes estiment que la stratégie bureautique axée sur l'IA portera ses fruits prochainement, soit ils tardent à ajuster leurs prévisions face à l'évolution de la structure des bénéfices.

Le piège

Le narratif de Kingsoft repose lourdement sur la croissance de la bureautique via l'IA, mais le cœur de métier ne tourne pas encore à plein régime. Les coûts augmentent plus vite que les ventes, le segment des jeux s'essouffle et une part importante des bénéfices provient de sources qui pourraient ne pas se renouveler. Le marché semble pour l'instant peu convaincu. Si l'élan dans la bureautique ralentit ou si les dépenses restent élevées, l'écart entre le bénéfice net affiché et la performance réelle pourrait continuer de se creuser.