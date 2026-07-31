L'ancien Toshiba Memory, l'un des grands fabricants japonais de mémoire flash et de SSD, a dégagé un chiffre d'affaires de 1 767 milliards de yens au premier trimestre fiscal, en hausse de 76% sur trois mois et de plus de 400% sur un an. La performance reste néanmoins 2,9% inférieure au consensus de 1 820 milliards de yens, tandis que le bénéfice ajusté par action de 1 621,81 yens déçoit également les attentes d'environ 7%.
La réaction positive du marché s'explique davantage par l'explosion de la rentabilité et la poursuite du momentum opérationnel. Le bénéfice opérationnel atteint 1 270 milliards de yens, contre seulement 44,9 milliards un an auparavant, portant la marge opérationnelle à près de 72%. La hausse des prix de vente, alimentée par la forte demande des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, reste le principal moteur, tandis que les revenus SSD & Storage ont presque doublé séquentiellement à 1 175 milliards de yens.
La visibilité sur cette dynamique se renforce également puisque le groupe a réaffirmé son objectif de couvrir environ 50% de ses volumes prévus pour 2028 par des contrats de long terme avec des clients clés, tout en anticipant une demande NAND encore supérieure à l'offre en 2027. Pour le trimestre de septembre, Kioxia vise 2 390 milliards de yens de revenus, soit encore +35% séquentiellement, même si cette frénésie pourrait avoir une limite. TrendForce anticipe un marché NAND plus détendu au second semestre 2027 avec l'arrivée de nouvelles capacités et une demande grand public toujours fragile.
Kioxia Holdings Corp est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication, à la vente, à la recherche et au développement, ainsi qu'à d'autres services liés à la mémoire et aux produits connexes. L'entreprise est classée dans les catégories suivantes : disques durs à état solide (SSD) et stockage, appareils intelligents et autres par application, en fonction de l'utilisation des produits. Les SSD et le stockage comprennent les produits SSD et les produits de mémoire destinés principalement aux ordinateurs personnels (PC), aux centres de données et aux entreprises. Les appareils intelligents comprennent les produits de mémoire intégrés avec des fonctions de contrôle utilisés dans les appareils grand public tels que les smartphones, les tablettes et les téléviseurs, ainsi que dans les applications embarquées et industrielles. Les autres comprennent les produits de détail tels que les cartes mémoire SD et les mémoires USB (Universal Serial Bus).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.