KKR a augmenté sa participation dans Mirastar

KKR annonce que ses fonds augmentent leur participation dans Mirastar, une plateforme industrielle et logistique paneuropéenne. Cette décision intervient après cinq ans de partenariat stratégique et s'appuie sur la performance solide de la société, qui a acquis plus de 70 propriétés et environ 3 milliards d'euros d'actifs dans six pays.



Mirastar restera dirigée par Ekaterina Avdonina, tandis qu'Anthony Butler, cofondateur, cédera ses fonctions de directeur des investissements et deviendra directeur non exécutif.



L'investissement renforcé de KKR vise à soutenir l'expansion continue de Mirastar.



L'entreprise a ouvert six bureaux à travers l'Europe et compte aujourd'hui plus de 40 employés. L'augmentation de l'investissement de KKR dans Mirastar fait suite à l'acquisition d'une participation majoritaire par l'entreprise en 2020.



Seb d'Avanzo, responsable des acquisitions immobilières pour KKR en Europe, a déclaré : ' L'industrie et la logistique ont été l'un de nos thèmes les plus convaincants dans l'immobilier européen et notre partenariat stratégique avec Mirastar nous a permis d'acquérir un portefeuille exceptionnel qui continue de générer de solides résultats pour nos clients'.