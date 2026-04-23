KKR a effectué un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Vertical Bridge

KKR a annoncé avoir effectué un investissement en actions de 1,5 milliard de dollars dans la société Vertical Bridge pour soutenir sa croissance future. Vertical Bridge est le plus grand propriétaire et exploitant privé d'infrastructures de communication aux États-Unis.



À ce jour, KKR a investi plus de 40 milliards de dollars en actions dans les infrastructures numériques à l'échelle mondiale.



Cet investissement s'appuie sur le portefeuille de tours existant de KKR, incluant Vantage Towers en Europe et Pinnacle Towers aux Philippines, ainsi que sur des investissements passés tels que Telxius et Hivory Towers.



" Vertical Bridge a construit une plateforme de tours à grande échelle et de haute qualité, avec un solide bilan d'exécution et une approche différenciée orientée partenariat, le tout soutenu par une équipe de direction de premier ordre. Cet investissement s'appuie sur les bases de KKR en tant qu'investisseur de premier plan dans les infrastructures numériques critiques, et nous sommes impatients de soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise. " a déclaré Waldemar Szlezak, responsable mondial de l'infrastructure numérique chez KKR.