KKR a finalisé l'acquisition d'Arctos Partners

KKR a annoncé la conclusion de l'acquisition d'Arctos Partners, un investisseur institutionnel dans les franchises sportives professionnelles à l'échelle mondiale et un leader des solutions de gestion d'actifs pour les sponsors.

La transaction a reçu les approbations spécifiées des ligues sportives requises pour la clôture.



Arctos possède le plus grand portefeuille institutionnel de franchises sportives professionnelles et est reconnue comme un innovateur reconnu dans la fourniture de capitaux stratégiques aux sociétés de gestion d'actifs.



La société gère environ 16 milliards de dollars d'actifs sous gestion et propose des solutions sur mesure de croissance et de liquidité aux franchises sportives (Arctos Sports) et aux gestionnaires d'actifs alternatifs (Arctos Keystone ou GP Solutions).



" Nos entreprises ont un fort alignement culturel et des racines entrepreneuriales communes. Ils ont construit une plateforme de référence très distinctive sur le marché, et nous sommes impatients de nous associer à eux et à leur équipe pour soutenir la croissance continue de l'entreprise et renforcer davantage les capacités de sourcing et d'origine de KKR. " ont déclaré Joe Bae et Scott Nuttall, co-DG de KKR.