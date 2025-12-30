KKR a finalisé l'acquisition du Cheongna Logistics Center en Corée

KKR et son gestionnaire d'actifs coréen affilié, Kreate Asset Management ont annoncé la finalisation de l'acquisition du Cheongna Logistics Center, une installation logistique située à Incheon.



Il s'agit de la plus grande transaction logistique d'actifs unique en Corée à ce jour.



Le Cheongna Logistics Center est une installation logistique moderne et à grande échelle. Les installations logistiques modernes jouent un rôle de plus en plus crucial dans le soutien à l'économie coréenne en pleine évolution et propulsée par le e-commerce souligne le groupe.



Kreate, spécialisé dans l'immobilier commercial, avec une expertise en logistique, bureaux, hôtellerie et actifs locatifs en Corée, gérera et exploitera le Cheongna Logistics Center, tandis que KKR soutiendra les stratégies de création de valeur.



David Cheong, responsable des acquisitions d'Asia Real Estate chez KKR, a déclaré : " À mesure que les réseaux de distribution deviennent plus complexes et que la logistique moderne joue un rôle croissant dans le soutien à l'économie coréenne moderne, nous sommes ravis d'investir dans Cheongna Logistics Center, une installation logistique de premier plan dotée de capacités sophistiquées dans un emplacement stratégique. "