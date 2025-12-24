KKR a finalisé son offre publique d'achat sur Forum Engineering

KKR a annoncé la finalisation de son offre publique d'achat pour les actions ordinaires et les options d'actions de Forum Engineering le 23 décembre 2025.



Après la conclusion de l'offre d'achat, KKR devrait acquérir 29 761 258 actions ordinaires de Forum Engineering, soit un total de 55,89 % sur une base entièrement diluée. Le règlement débutera le 30 décembre 2025.



Après la finalisation de l'offre autonome, l'Offrant vise à acquérir toutes les actions restantes via un processus de consolidation d'actions afin d'obtenir la pleine propriété de Forum Engineering.



KKR effectue principalement ses investissements à partir de son Global Impact Fund II.



George Aitken, directeur général et responsable de Global Impact Asie-Pacifique chez KKR, a déclaré : " Avec des opportunités de formation améliorées, la mise en place d'un programme large d'appropriation des employés et l'accès à l'expérience mondiale de KKR, nous visons à soutenir Forum Engineering pour créer un impact significatif et durable tant pour les ingénieurs que pour les clients qu'ils servent. "