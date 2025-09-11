KKR a finalisé son offre publique d'achat sur Topcon

KKR a annoncé la finalisation de son offre publique d'achat visant les actions ordinaires et les droits d'acquisition d'actions de Topcon le 10 septembre 2025.



L'offre publique d'achat a été faite par l'intermédiaire de TK Co., (l'' Initiateur '), une entité détenue par des fonds gérés par KKR.



KKR effectue cet investissement principalement à partir de son Asian Fund IV.



À la suite de la réalisation de l'offre publique d'achat, l'initiateur devrait acquérir 84 648 472 actions ordinaires et droits d'acquisition d'actions (équivalant à 100 000 actions après conversion) de Topcon, représentant un ratio de participation total de 80,32 %.



En plus des actions de Topcon acquises dans le cadre de l'offre publique d'achat, l'initiateur vise à acquérir toutes les actions restantes par le biais d'un transfert d'actions ou d'un processus de consolidation d'actions afin d'obtenir la pleine propriété de Topcon.