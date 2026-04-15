KKR a annoncé la nomination de Rob Shuter au poste de conseiller exécutif. Il soutiendra les activités d'investissement en infrastructures numériques de KKR à travers l'Europe.
Rob Shuter a précédemment été DG de BT Enterprise de 2021 à 2023, où il a dirigé les initiatives de repositionnement stratégique et de croissance de la division. Avant de rejoindre BT, il était DG du cluster Europe de Vodafone et président et DG du groupe MTN, où il a mené d'importants programmes d'expansion et de transformation numérique.
KKR gère actuellement plus de 100 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure. L'entreprise possède une vaste expérience en télécommunications, ayant investi dans des fournisseurs FTTH de premier plan à l'échelle mondiale. Le portefeuille de KKR comprend des réseaux fibre aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Norvège, en Italie, en Espagne, au Chili et en Colombie.
" Il apporte une combinaison rare de leadership opérationnel et d'expertise sectorielle approfondie dans les télécommunications et les réseaux fibre. Alors que la demande pour des infrastructures numériques de haute qualité continue de s'accélérer à travers l'Europe, l'expérience de Rob renforcera encore la manière dont nous créons, soutenons et faisons évoluer les plateformes essentielles pour accélérer l'économie numérique européenne. " a déclaré Vincent Policard, co-responsable des infrastructures européennes chez KKR.
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.