KKR a nommé un nouveau conseiller exécutif

KKR a annoncé la nomination de Rob Shuter au poste de conseiller exécutif. Il soutiendra les activités d'investissement en infrastructures numériques de KKR à travers l'Europe.



Rob Shuter a précédemment été DG de BT Enterprise de 2021 à 2023, où il a dirigé les initiatives de repositionnement stratégique et de croissance de la division. Avant de rejoindre BT, il était DG du cluster Europe de Vodafone et président et DG du groupe MTN, où il a mené d'importants programmes d'expansion et de transformation numérique.



KKR gère actuellement plus de 100 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure. L'entreprise possède une vaste expérience en télécommunications, ayant investi dans des fournisseurs FTTH de premier plan à l'échelle mondiale. Le portefeuille de KKR comprend des réseaux fibre aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Norvège, en Italie, en Espagne, au Chili et en Colombie.



" Il apporte une combinaison rare de leadership opérationnel et d'expertise sectorielle approfondie dans les télécommunications et les réseaux fibre. Alors que la demande pour des infrastructures numériques de haute qualité continue de s'accélérer à travers l'Europe, l'expérience de Rob renforcera encore la manière dont nous créons, soutenons et faisons évoluer les plateformes essentielles pour accélérer l'économie numérique européenne. " a déclaré Vincent Policard, co-responsable des infrastructures européennes chez KKR.