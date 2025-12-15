KKR a vendu sa participation dans MasOrange en Espagne

Cinven, KKR et Providence ont annoncé la vente de leur participation dans MasOrange pour 4,25 milliards d'euros.



Cette transaction représente une étape importante pour l'opérateur de télécommunications espagnol ayant le plus grand nombre d'abonnés.



MasOrange a été formé en 2024 par la fusion de MásMovil et Orange España, le groupe Orange détenant 50 % du groupe combiné et Lorca la moitié restante.



MasOrange est devenu l'opérateur de télécommunications avec le plus grand nombre d'abonnés en Espagne, desservant plus de 33 millions de lignes.



Cette année, MasOrange a créé l'un des plus grands réseaux indépendants de fibre optique d'Europe en fusionnant ses actifs réseau avec ceux de Vodafone Espagne.