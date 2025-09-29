KKR annonce un accord avec TotalEnergies pour acquérir 50% d'un portefeuille solaire de 1,4 GW en Amérique du Nord, valorisé 1,25 MdUSD. L'opération, combinée à un refinancement bancaire, procurera 950 MUSD à TotalEnergies lors de la clôture.
Le portefeuille comprend six projets solaires utilitaires (1,3 GW) et 41 projets de production distribuée (140 MW), principalement aux États-Unis. TotalEnergies conservera 50% et assurera l'exploitation des actifs.
Cecilio Velasco, Managing Director chez KKR, souligne que ce partenariat 's'inscrit dans notre stratégie d'investissement dans la transition énergétique, avec déjà plus de 23 MdUSD engagés'. Stéphane Michel, Président Gas, Renewables & Power de TotalEnergies, ajoute que cette opération 'renforce la rentabilité de notre activité Integrated Power'.
Cette joint-venture confirme l'intérêt de KKR pour des actifs renouvelables de qualité, porteurs de contrats de long terme, affirme la firme.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
