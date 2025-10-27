KKR et Apollo co-investissent 7 MdUSD dans Keurig Dr Pepper

Keurig Dr Pepper va recevoir 7 milliards de dollars d'investissement de la part des fonds KKR et Apollo pour financer le rachat du groupe de café JDE Peet's.



Cet argent servira aussi à réduire sa dette avant la séparation prévue en deux sociétés indépendantes : une spécialisée dans les boissons ('Beverage Co.') et une autre dans le café ('Global Coffee Co.').



Dans le détail, l'investissement comprend 4 milliards pour une coentreprise de fabrication de dosettes et 3 milliards sous forme d'actions préférentielles convertibles. L'opération doit améliorer la solidité financière du groupe et augmenter d'environ 10% le bénéfice par action dès la première année après le rachat, prévu début 2026.



Le PDG Tim Cofer dirigera la future société de boissons après la séparation, attendue fin 2026.