Keurig Dr Pepper va recevoir 7 milliards de dollars d'investissement de la part des fonds KKR et Apollo pour financer le rachat du groupe de café JDE Peet's.
Cet argent servira aussi à réduire sa dette avant la séparation prévue en deux sociétés indépendantes : une spécialisée dans les boissons ('Beverage Co.') et une autre dans le café ('Global Coffee Co.').
Dans le détail, l'investissement comprend 4 milliards pour une coentreprise de fabrication de dosettes et 3 milliards sous forme d'actions préférentielles convertibles. L'opération doit améliorer la solidité financière du groupe et augmenter d'environ 10% le bénéfice par action dès la première année après le rachat, prévu début 2026.
Le PDG Tim Cofer dirigera la future société de boissons après la séparation, attendue fin 2026.
Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (64,1%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (35,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé.
A fin 2024, Johnson & Johnson dispose de 64 sites de production implantés aux Etats-Unis (23), en Amérique du Nord (7), en Europe (21), en Afrique et Asie-Pacifique (13).
56,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
