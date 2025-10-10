KKR annonce la finalisation de l'acquisition d'OSTTRA, fournisseur mondial de solutions post-négociation pour les marchés de gré à gré (OTC), auprès de S&P Global et CME Group. La transaction valorise OSTTRA à 3,1 milliards de dollars.
Créée en 2021 comme coentreprise entre CME Group et S&P Global, OSTTRA propose des services couvrant les taux d'intérêt, le change, le crédit et les actions.
KKR soutiendra la croissance de la société via des investissements accrus en technologie et innovation, et mettra en place un programme d'actionnariat élargi pour ses 1 500 employés. Guy Rowcliffe et John Stewart conservent la direction d'OSTTRA.
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (59,9% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (40,1%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2023, KKR & Co. Inc. compte 552 801 MUSD d'actifs sous gestion.
Investisseur
Globale
Qualité
