KKR fournit un financement de 300 ME pour l'acquisition de la plateforme easyHotel

KKR a annoncé que des fonds et comptes gérés par KKR ont fourni un financement total d'environ 300 millions d'euros à EPISO 6, un fonds géré par Tristan Capital Partners, pour soutenir sa récente acquisition d'easyHotel, un opérateur hôtelier.



Le financement soutiendra également les initiatives de croissance de la plateforme easyHotel, notamment l'expansion et les investissements de la plateforme à travers l'Europe, de nouveaux projets de développement sur des marchés à forte demande et des investissements en capitals sur l'ensemble du portefeuille existant.



Tristan Capital Partners a acquis easyHotel, l'une des marques hôtelières à bas prix, en juin 2025 via son dernier fonds opportuniste, EPISO 6, dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 400 millions d'euros.



La chaîne hôtelière se concentre sur la fourniture d'hébergements abordables, efficaces et bien situés pour les voyageurs de loisirs et d'affaires.



" Le portefeuille easyHotel combine une large diversification géographique avec un modèle éprouvé dans l'un des segments les plus résilients de l'industrie hôtelière ", a déclaré Ali Imraan, responsable du crédit immobilier européen chez KKR.



" Avec ce financement, nous soutenons Tristan Capital Partners, un sponsor solide doté d'une expertise approfondie sur ce marché, dans l'expansion d'une marque reconnue à travers l'Europe."