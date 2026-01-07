KKR investit à nouveau dans Global Technical Realty

KKR annonce un engagement en capital supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans Global Technical Realty (GTR), une plateforme européenne de centres de données conçue sur mesure valant plusieurs milliards de dollars.

Dans le cadre de cet investissement, Oak Hill Capital, une société de capital-investissement thématique de marché intermédiaire, rejoindra le groupe américain en tant qu'investisseur, s'engageant à hauteur d'environ 400 MUSD.



Ces engagements soutiendront le pipeline de développement de GTR, incluant des capacités supplémentaires en Europe pour répondre à la demande croissante d'infrastructures de calcul et cloud à haute performance et denses en énergie.



Fondée par l'entrepreneur de centres de données Franek Sodzawiczny et KKR, GTR est devenue depuis son lancement en 2020 l'un des principaux développeurs et exploitants européens de capacité de centres de données critiques.