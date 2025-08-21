KKR investit dans Ontic via un financement de série C

KKR annonce avoir mené un tour de financement de série C de 230 MUSD au profit d'Ontic, avec la participation de JMI Equity, Silverton Partners, Ridge Ventures et Ten Eleven Ventures. Ce troisième cycle de financement permettra d'accélérer le développement de l'intelligence artificielle, la détection et l'automatisation des menaces, ainsi que l'expansion internationale de la société.



Fondée en 2017 à Austin (Texas), Ontic propose une plateforme intégrée de sécurité physique qui centralise l'intelligence open source (OSINT) et les données internes (RH, juridique, IT, etc.) pour aider les entreprises à anticiper et gérer les menaces. La solution est déjà utilisée par des multinationales, dont des sociétés du Fortune 50.



Jake Heller, Partner chez KKR, souligne qu'Ontic 'fixe le standard de la sécurité moderne' grâce à une approche intégrée plutôt que des solutions ponctuelles.



Ce financement s'ajoute aux 40 MUSD levés en série B en 2021 et s'effectue via le fonds Next Generation Technology III de KKR.