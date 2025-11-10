KKR lance une offre publique d'achat sur Forum Engineering

KKR annonce le lancement d'une offre publique d'achat pour les actions ordinaires et les options sur actions de Forum Engineering par l'intermédiaire de KJ003, une entité détenue par des fonds d'investissement gérés par KKR.



Le Conseil d'administration de Forum Engineering a décidé de soutenir l'Offre publique d'achat et de recommander aux actionnaires d'apporter leurs actions.



L'offre publique d'achat débutera le 11 novembre 2025 et devrait se poursuivre jusqu'au 23 décembre 2025. Le prix de l'offre publique d'achat sera de 1 710 JPY par action ordinaire, ce qui représente une prime de 40,74 % par rapport au cours de clôture moyen des actions de Forum Engineering pour le semestre clos le 7 novembre 2025.



Dans le cadre de cette offre publique d'achat, KKR a conclu un accord avec M. Izumi Okubo, le fondateur de Forum Engineering (qui détient une participation de 51,7 %).



Forum Engineering est l'un des principaux fournisseurs de services de dotation en personnel d'ingénierie au Japon et se spécialise dans la mise en relation des entreprises manufacturières.



George Aitken, directeur général et responsable de l'impact mondial Asie-Pacifique chez KKR, a déclaré : ' Forum Engineering s'attaque directement au déficit croissant de compétences au Japon en mettant en relation des ingénieurs qualifiés avec des entreprises qui stimulent l'innovation et la croissance économique.'.