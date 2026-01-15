KKR lève 2,5 milliards de dollars pour le plus grand fonds de crédit privé en Asie-Pacifique

La société d'investissement mondiale KKR a finalisé la levée de fonds pour son deuxième véhicule dédié au crédit privé en Asie, témoignant de l'appétit croissant des investisseurs pour cette classe d'actifs dans la région.

KKR a annoncé la clôture d'une levée de 2,5 milliards de dollars destinés au crédit privé performant en Asie-Pacifique. Cette enveloppe comprend 1,8 milliard de dollars pour le fonds KKR Asia Credit Opportunities Fund II (ACOF II) et 700 millions de dollars via des comptes gérés séparément.



À son closing, ACOF II devient le plus grand fonds panrégional de crédit privé performant en Asie-Pacifique, après un premier fonds clôturé à 1,1 milliard de dollars en 2022.



La plateforme Asia Credit de KKR a déjà signé 10 investissements via ACOF II, représentant 1,9 milliard de dollars d'engagements KKR et un volume total de transactions de 4,6 milliards de dollars.



Diane Raposio, associée et responsable d'Asia Credit & Markets chez KKR, souligne la montée de la demande des investisseurs pour le crédit en Asie et l'avantage du positionnement panasiatique du groupe.



Le fonds ciblera principalement des prêts seniors et unitranches, des solutions de capital et des investissements adossés à des actifs. Depuis 2019, KKR a réalisé plus de 60 investissements en crédit en Asie-Pacifique, pour environ 8,3 milliards de dollars investis et 27,5 milliards de dollars de valeur de transactions.



KKR a gagné 1,5% hier à New York et signe une progression de quelque 3,6% depuis le début de l'année.