KKR nomme Roland Koch comme Senior Advisor pour la région DACH

KKR annonce la nomination de Roland Koch au poste de Senior Advisor. Il conseillera les équipes d'investissement et les sociétés en portefeuille en Allemagne, Autriche et Suisse (soit la région DACH) avec un accent particulier sur les questions de régulation et de gouvernance.



Ancien ministre-président du Land de Hesse et dirigeant d'entreprises comme Bilfinger SE et UBS Europe SE, Koch cumule 30 ans d'expérience dans le secteur public, privé et académique. Il occupe aujourd'hui plusieurs mandats, notamment à la Ludwig Erhard Stiftung et au conseil de surveillance de Vodafone Allemagne.



Christian Ollig, associé et responsable de la région DACH, souligne que son expertise sera précieuse pour accompagner entreprises et entrepreneurs dans un environnement réglementaire complexe. Koch déclare vouloir mettre son expérience au service de KKR pour soutenir les investissements dans les technologies, les infrastructures numériques et énergétiques.



Cette nomination confirme l'importance stratégique de l'Allemagne pour KKR, qui gère 137 MdEUR d'actifs en Europe et a investi environ 20 MdEUR dans plus de 40 sociétés en région DACH depuis 1999.