KKR prend le contrôle de Techone pour soutenir son expansion internationale

Techone, fournisseur néerlandais spécialisé dans les solutions numériques pour les PME, annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec KKR. Ce dernier va en effet reprendre la participation de Nedvest qui, depuis 6 ans, était l'actionnaire majoritaire de Techone.



Fondée en 1999 et forte de 35 000 clients, Techone a réalisé 57 acquisitions sous l'égide de Nedvest afin d'élargir son offre couvrant cloud privé et public, cybersécurité, connectivité et solutions de poste de travail moderne.



L'arrivée de KKR doit soutenir l'expansion internationale de Techone, renforcer ses capacités de croissance organique et ciblée et offrir de nouvelles ressources pour exécuter sa stratégie. Le management existant, emmené par le fondateur et CEO Coert Coomans, reste en place et réinvesti.



Coomans souligne que l'appui de KKR permettra 'd'accélérer la croissance et de créer davantage de valeur pour les PME'. Nedvest et KKR saluent de leur côté le positionnement unique de Techone et son rôle dans la digitalisation des PME européennes.