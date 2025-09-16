KKR rachète le distributeur d'assurances Hoken Minaoshi Hompo au Japon

KKR annonce l'acquisition du groupe Hoken Minaoshi Hompo auprès d'Advantage Partners. L'investissement sera financé via les fonds Asian Fund IV et K-Series et vise à accélérer la croissance organique et externe du distributeur.



Hoken Minaoshi Hompo est l'un des principaux distributeurs d'assurances au Japon, avec près de 350 points de vente et une offre couvrant plus de 40 compagnies d'assurance.



Le groupe combine services en agence, centres d'appels et consultations en ligne ou à domicile. Hiro Hirano, directeur général de KKR Japon, estime que l'entreprise 'dispose d'importantes opportunités pour renforcer sa plateforme et mieux répondre aux besoins variés des clients'.



Tomoki Usui, PDG du groupe, souligne que le soutien de KKR permettra de poursuivre sa mission d'accompagnement des particuliers 'vers une vie plus longue et plus sécurisée'.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de KKR au Japon et prolonge son expérience internationale dans le secteur de l'assurance, déjà marquée par des investissements en Europe, aux États-Unis et en Asie.



