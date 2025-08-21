Theodor Weimer est un banquier allemand né le 21 décembre 1959. Il est connu pour être le Président Directeur Général de la Deutsche Börse AG depuis le 1er janvier 2018. Auparavant, de janvier 2009 à fin 2017, il a été porte-parole du conseil d'administration d'Unicredit Bank AG et membre de son comité de direction générale.



Theodor Weimer a fait ses études secondaires au lycée commercial de l'école professionnelle de Wertheim. Il a ensuite étudié l'économie, l'administration des entreprises et la géographie aux universités de Tübingen (Allemagne) et de Saint-Gall (Suisse). À la chaire Horst Albach de l’Université de Bonn (Allemagne), il a rédigé sa thèse de doctorat en théorie de l’organisation mathématique et a obtenu son doctorat en 1987 avec distinction.



Après ses études, il débute sa carrière en 1988 chez McKinsey & Company en tant que consultant en gestion.

En 1995, il prend un poste de consultant chez un concurrent, Bain & Company, Inc.



Theodor Weimer rejoint Goldman Sachs en 2001 en tant que directeur général. Puis, en 2004, il est nommé partenaire des banques d'investissement et responsable des clients du secteur des services financiers dans les pays germanophones. En tant que consultant en gestion, il est au service de clients de l’industrie, spécialisé dans les domaines de la banque et de l’assurance.



En juin 2007, Theodor Weimer prend les fonctions de responsable de la division Global Investment Banking au sein de la division Markets & Investment Banking du groupe Unicredit, à Munich. Il devient membre du comité exécutif du groupe sur les activités de banque et d'investissement.



En avril 2008, la banque le nomme président exécutif du conseil de Global Investment Banking.



En 2009, il prend également la charge de porte-parole du conseil d’administration de Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.



En 2011, il est nommé membre du Comité exécutif du groupe Unicredit. Puis, en mars 2013, il intègre son comité de direction.



Le 1er janvier 2018, Theodor Weimer intègre Deutsche Börse AG . Il y est nommé Président Directeur Général, succédant ainsi à Carsten Kengeter.



Parallèlement à ses activités,Theodor Weimer est membre du conseil de surveillance du Bayern de Munich et de Thyssen'sche Handelsgesellschaft m.b.H.



Il est également président du conseil d'administration de la Bayerischer Bankenverband, membre du conseil d'administration de l’association fédérale des banques allemandes, membre du conseil consultatif de la Deutsche Bundesbank et président du conseil de fondation de la Chambre de commerce internationale.