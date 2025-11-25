KKR renforce sa participation dans Lighthouse Learning pour accélérer la croissance

KKR annonce renforcer son investissement dans Lighthouse Learning, groupe éducatif indien, aux côtés d'un nouvel investisseur, PSP Investments. KKR conservera sa position majoritaire. L'opération appuiera l'expansion du réseau de maternelles et d'écoles K-12 (c'est-à-dire de la maternelle à la terminale) dans les principales métropoles du pays.



Le groupe, qui accueille plus de 190 000 élèves au sein de 1850 maternelles et 60 écoles, poursuivra également le développement de ses capacités pédagogiques, technologiques et opérationnelles. Akshay Tanna, Partner et responsable du private equity en Inde chez KKR, décrit une plateforme éducative "parmi les plus respectées du pays".



Prajodh Rajan, fondateur et CEO de Lighthouse Learning, estime que ce partenariat renforcé permettra de "faire évoluer la plateforme et établir de nouveaux standards d'excellence". L'investissement provient principalement du fonds Asian Fund IV et de capitaux gérés par KKR.