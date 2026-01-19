KKR renforce sa présence dans l'aéronautique en montant au capital d'Altavair

Le géant de l'investissement a conclu un accord définitif pour accroître sa participation dans Altavair et sa filiale AV AirFinance. Cette opération, financée sur les fonds propres du groupe, marque une étape stratégique dans le développement de ses activités de financement d'actifs aéronautiques.

Cet investissement consolide le partenariat stratégique de longue date établi entre KKR et Altavair, acteur majeur du marché mondial du leasing d'avions. Depuis le lancement de leur partenariat stratégique en 2018, les fonds gérés par KKR ont investi plus de 5 milliards de dollars dans des opérations de leasing et de financement d'aéronefs.



"Le secteur de l'aviation constitue un domaine d'opportunité important pour notre stratégie de Financement Adossé à des Actifs (FAA)", a expliqué en substance Daniel Pietrzak, associé chez KKR. Les dirigeants du groupe d'investissement estiment que ces actifs peuvent faire preuve d'une grande résilience face aux cycles de marché, dans un contexte de demande constante pour le transport aérien mondial.



Steve Rimmer, directeur général d'Altavair, s'est réjoui de cet investissement qui témoigne, selon lui, d'une "confiance continue" après sept années de collaboration. Afin d'accompagner cette nouvelle phase de croissance, Matthew Hoesley est nommé président et directeur commercial, tandis qu'Andrew Carpenter devient directeur financier de la plateforme.



Le titre KKR affiche une progression de l'ordre de 3% depuis le début de l'année à New York.