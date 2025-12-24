KKR va acquérir 100 % des actions de Sapporo Real Estate avec PAG au Japon

Les fonds gérés par PAG et KKR ont signé des accords définitifs pour acquérir 100 % des actions de Sapporo Real Estate auprès de Sapporo Holdings.



L'acquisition se conclura par étapes sur trois ans, avec l'acquisition de la première tranche, représentant une participation de 51 %, prévue pour le 1er juin 2026.



Sapporo Holdings gère aujourd'hui trois principaux secteurs d'activité et groupes d'entreprises dans les secteurs des boissons alcoolisées, de l'alimentation et des boissons gazeuses, ainsi que de l'immobilier.



Sapporo Holdings cédera son activité immobilière à des fonds gérés par PAG et KKR, permettant à la société de concentrer ses ressources de gestion.



Sapporo Real Estate détient, exploite et développe un portefeuille diversifié d'actifs commerciaux, bureaux, hôteliers et résidentiels, principalement situés à Ebisu et Sapporo.



Hiro Hirano, vice-président exécutif de KKR Asie-Pacifique et DG de KKR Japon, a déclaré : " Au cours des trois dernières décennies, Sapporo Real Estate s'est imposé comme un promoteur de premier plan, avec un solide historique de projets emblématiques tels que Yebisu Garden Place, l'un des projets à usage mixte les plus importants du Japon aujourd'hui. "

