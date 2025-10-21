Peak Reinsurance Company et KKR ont annoncé que des fonds gérés par KKR et Quadrantis Capital ont conclu des accords définitifs pour acquérir des participations minoritaires dans Peak Re par l'intermédiaire de Peak Reinsurance Holdings.
KKR et Quadrantis Capital devraient détenir respectivement environ 11,27 % et environ 1,80 % du capital-actions émis de Peak Re, les 86,71 % restants continuant d'être détenus par l'actionnaire majoritaire, Fosun International.
Prudential Financial qui détenait indirectement une participation minoritaire d'environ 13,07 %, a cédé sa participation dans Peak Re à la suite de la signature d'accords définitifs par des fonds gérés par KKR et Quadrantis Capital.
Bing Gu, directeur général de KKR, a déclaré : ' Alors que l'Asie émerge comme un moteur de croissance mondiale pour l'assurance et la réassurance, Peak Re est bien positionnée pour répondre aux besoins des clients mondiaux grâce à sa plateforme régionale établie, à son approche de souscription disciplinée et à sa solide gouvernance'.
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
