KKR va acquérir une participation majoritaire dans GMP

Green Mobility Partners (GMP), une société de location de locomotives électriques basée à Vienne, et KKR ont annoncé un partenariat stratégique pour créer une plateforme européenne de location ferroviaire afin de répondre à la demande croissante d'infrastructures ferroviaires durables à travers l'Europe.



GMP fournit des locomotives électriques aux opérateurs de trains de fret et de voyageurs à travers l'Europe continentale. GMP loue exclusivement des locomotives électriques Siemens Vectron.



KKR va acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise, fournissant capital et soutien stratégique pour étendre la flotte de locomotives de GMP et construire une plateforme ferroviaire.



Vincent Policard, co-responsable des infrastructures européennes chez KKR, a déclaré : " Le rail traverse un moment critique en Europe, avec une flotte vieillissante qui fait face à d'importants défis. En fournissant des solutions de capital flexibles et en tirant parti de notre expertise mondiale en infrastructure, nous pouvons soutenir la croissance de GMP et contribuer à l'infrastructure de transport durable de l'Europe. "

