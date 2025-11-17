KKR va fournir une solution de financement de 750 millions de dollars au groupe Chandra Asri

KKR et Chandra Asri, l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques, chimiques et d'infrastructure en Asie du Sud-Est, ont annoncé une solution de financement sur mesure de 750 millions de dollars.



L'investissement soutiendra la stratégie de croissance du Groupe et son acquisition du réseau de stations-service de détail de la marque Esso auprès d'ExxonMobil à Singapour.



le groupe Chandra Asri est l'un des principaux fournisseurs de solutions énergétiques critiques, chimiques et d'infrastructure pour les entreprises d'Asie du Sud-Est. Le groupe dessert divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, le négoce de produits chimiques, la pétrochimie et le caoutchouc synthétique, ainsi que la gestion d'actifs d'infrastructure. L'acquisition par le Groupe du réseau de stations-service d'ExxonMobil à Singapour est un élément clé de cette stratégie.



KKR réalise ses investissements à partir de sa stratégie de crédit et de sa plateforme d'assurance en Asie-Pacifique.



Depuis 2019, KKR a engagé plus de 8 milliards de dollars dans environ 60 investissements de crédit dans le cadre de sa stratégie de crédit en Asie-Pacifique, ce qui représente un volume total de transactions de plus de 21 milliards de dollars.



SJ Lim, directeur général et responsable du crédit privé en Asie chez KKR, a déclaré : ' Cette transaction s'aligne sur notre objectif de fournir des solutions de capital sur mesure aux grandes entreprises de la région Asie-Pacifique, et nous sommes impatients de soutenir la croissance continue de Chandra Asri alors qu'elle renforce sa présence en aval dans les domaines de l'énergie et du commerce de détail à Singapour'.