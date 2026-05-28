KKR va ouvrir un bureau à Milan

KKR a annoncé son intention d'ouvrir un bureau à Milan, renforçant ainsi son engagement à long terme envers l'Italie.

Le bureau soutiendra l'activité d'investissement de la société dans les domaines du capital-investissement, du crédit et de l'assurance, tout en approfondissant les partenariats clients et en faisant progresser le développement continu de l'activité de patrimoine privé de KKR en Italie.



L'Italie est un marché important pour KKR depuis plus de vingt ans, avec plus de 10 milliards d'euros de capital déployés depuis 2005 dans les secteurs du capital-investissement, des actifs réels et du crédit.



Le bureau sera dirigé par Marco Fontana, associé de l'équipe Infrastructure de KKR. Nicolò Della Casa, directeur de l'équipe Private Equity de KKR, déménagera également à Milan pour diriger les activités de Private Equity de la société en Italie.



Joe Bae et Scott Nuttall, co-DG de KKR, ont déclaré : " L'accent mis par le pays sur le renforcement de ses bases économiques, le soutien aux industries clés et la création des conditions pour l'investissement à long terme est de plus en plus évident, et nous voyons une opportunité croissante pour le capital privé de jouer un rôle constructif. L'ouverture d'un bureau à Milan reflète notre engagement à être plus proches de nos partenaires et à soutenir l'investissement dans des secteurs essentiels à la croissance à long terme de l'Italie. "