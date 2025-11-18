Techone, l'un des principaux fournisseurs néerlandais de services aux PME, a annoncé un partenariat stratégique avec KKR afin de renforcer sa position dans le domaine des solutions numériques pour les PME.
Techone compte plus de 35 000 PME clientes à travers les Pays-Bas et propose une gamme complète de services gérés, notamment des solutions de cloud privé et public, la cybersécurité et la connectivité.
Avec le soutien de Nedvest, un family office néerlandais spécialisé dans les entreprises européennes de taille moyenne, Techone a réalisé 57 acquisitions stratégiques au cours des six dernières années.
Dans le cadre de cette transaction, les fonds gérés par KKR acquerront la participation majoritaire de Nedvest dans Techone.
Le partenariat stratégique avec KKR permettra à Techone d'accélérer sa croissance, d'élargir son offre de services et de saisir de nouvelles opportunités en dehors des Pays-Bas, tant de manière organique que par le biais d'acquisitions ciblées.
Chresten Knaff, directeur général chez KKR, a déclaré : ' En réunissant des ressources mondiales et des connaissances locales, nous souhaitons contribuer à accélérer l'innovation et à favoriser la création de valeur durable pour les clients et les communautés. '
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
