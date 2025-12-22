KKR a annoncé une transaction de financement stratégique avec ACWA Power, la plus grande entreprise privée mondiale de dessalement de l'eau.
Cette transaction marque le premier investissement de KKR dans le Royaume d'Arabie Saoudite.
Dans le cadre de la transaction, KKR sera le prêteur principal dans une solution de financement à long terme pour l'installation de dessalement Rabigh 3, un actif critique fournissant une part importante de l'eau à la région de La Mecque.
Cette transaction réunit l'expertise opérationnelle de pointe d'ACWA Power avec les capacités mondiales de KKR à structurer et à fournir des solutions de crédit privé.
La désalinisation de l'eau reste une priorité nationale centrale dans le cadre de la Vision 2030, avec des technologies évolutives et rentables jouant un rôle crucial pour répondre aux besoins d'une population croissante.
Le projet est majoritairement détenu par ACWA Power, qui fournit un quart de la capacité d'eau dessalée du Royaume et exploite plus de 110 actifs dans 15 pays.
Julian Barratt-Due, directeur général et responsable de l'investissement au Moyen-Orient chez KKR, a déclaré : " Cette transaction marque une étape importante en tant que première transaction d'investissement et de crédit privé de KKR dans le Royaume. ACWA Power est un opérateur de premier ordre et un champion national respecté, et nous sommes fiers de soutenir l'un des actifs utilitaires les plus essentiels de l'Arabie Saoudite. "
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
