KKR va réaliser un investissement de 220 M$ dans Premialab

Premialab annonce un investissement important de croissance de 220 millions de dollars provenant de fonds et comptes gérés par KKR.



Selon les termes de l'accord, KKR mènera un investissement de croissance significatif aux côtés de l'investisseur existant Balderton.



Premialab est une plateforme mondiale axée sur le marché des stratégies d'investissement quantitatives sous gestion (QIS) de près de 800 milliards de dollars.



Elliot Bell, chez KKR, a déclaré : " L'entreprise fournit des données critiques et différenciées à des clients de premier plan à travers le monde, avec une proposition durable et à forte valeur. Nous sommes ravis de collaborer stratégiquement avec les fondateurs et l'équipe de direction de Premialab pour accélérer la croissance future, grâce à cet investissement et à l'accès à notre réseau et à nos ressources. "

