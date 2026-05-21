Fresha, plateforme leader de gestion et de marché basée sur l'IA pour le secteur de la beauté et du bien-être, a annoncé une levée de fonds de 80 millions de dollars auprès de KKR. Cette transaction valorise Fresha à plus d'un milliard de dollars.
Fresha utilisera ces nouveaux fonds pour accélérer son expansion mondiale et stimuler l'innovation dans ses produits et son intelligence artificielle de nouvelle génération.
Basée à Londres, Fresha est l'une des plateformes de beauté et de bien-être à la croissance la plus rapide au monde.
Leader sur ses marchés au Royaume-Uni, en Australasie et dans les pays du Golfe, elle connaît également une forte croissance en Amérique du Nord, en Europe continentale et en Asie du Sud-Est.
Plus de 130 000 entreprises du secteur de la beauté et du bien-être l'utilisent à travers le monde, dans des domaines clés tels que la coiffure, l'esthétique, les soins capillaires, les ongles, le bien-être, le fitness et les spas.
La plateforme génère un volume d'affaires annuel de plus de 15 milliards de dollars, ce qui positionne Fresha comme l'une des plateformes les plus importantes et les plus évolutives de l'économie mondiale de la beauté et du bien-être.
Patrick Devine, associé et membre de l'équipe Croissance technologique de KKR, a déclaré : " Fresha a bâti une plateforme unique, combinant logiciels, services financiers et places de marché avec une IA intégrée, parfaitement intégrée aux opérations quotidiennes des entreprises du secteur de la beauté et du bien-être. "
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.