Cet investissement permettra d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie commerciale actuelle de Crowe. Il facilitera également la poursuite des investissements dans les talents, la technologie et l'innovation, améliorant ainsi les compétences du cabinet et la qualité de ses services clients.
Crowe est l'un des plus importants cabinets d'expertise comptable et de conseil aux États-Unis. Le cabinet propose des services d'audit, de fiscalité, de conseil et d'accompagnement aux entreprises cotées et non cotées, et possède une expertise sectorielle pointue, notamment dans les services financiers, l'industrie, la santé et les technologies.
La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires requises.
" La culture unique et le talent exceptionnel de Crowe lui ont permis de bâtir des relations de confiance avec ses clients et de se forger une réputation de conseiller de choix. ", a déclaré Chris Harrington, associé chez KKR.
KKR & Co. Inc. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- assurance (67% des revenus) : notamment assurances vie et retraite. Le groupe propose également des solutions de réassurance à destination des clients privés et institutionnels ;
- gestion d'actifs (33%) : gestion de fonds de capital-investissement, de fonds propres, de crédits alternatifs, d'actifs immobiliers, d'actifs d'énergie et d'infrastructures, de fonds de placement, etc. En 2024, KKR & Co. Inc. compte 637 572 MUSD d'actifs sous gestion.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.