KKR va réaliser un investissement significatif dans Crowe Advisory

KKR va réaliser un investissement significatif en capital dans Crowe Advisory, un cabinet d'expertise comptable et de conseil, devenant ainsi son premier partenaire institutionnel.

Cet investissement permettra d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie commerciale actuelle de Crowe. Il facilitera également la poursuite des investissements dans les talents, la technologie et l'innovation, améliorant ainsi les compétences du cabinet et la qualité de ses services clients.



Crowe est l'un des plus importants cabinets d'expertise comptable et de conseil aux États-Unis. Le cabinet propose des services d'audit, de fiscalité, de conseil et d'accompagnement aux entreprises cotées et non cotées, et possède une expertise sectorielle pointue, notamment dans les services financiers, l'industrie, la santé et les technologies.



La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires requises.



" La culture unique et le talent exceptionnel de Crowe lui ont permis de bâtir des relations de confiance avec ses clients et de se forger une réputation de conseiller de choix. ", a déclaré Chris Harrington, associé chez KKR.