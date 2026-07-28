KLA prévoit un début d'exercice supérieur aux attentes grâce à la demande liée à l'IA
KLA a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes pour son premier trimestre, portée par les investissements continus dans les infrastructures d'intelligence artificielle et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.
KLA anticipe un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de dollars au premier trimestre, avec une marge de variation de plus ou moins 200 millions de dollars, contre un consensus de 3,92 milliards de dollars. Le groupe prévoit également un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action, supérieur aux 1,14 dollar attendus par les analystes. Malgré ces perspectives favorables, l'action recule de près de 8% après la clôture de Wall Street, tout en conservant une hausse de plus de 57% depuis le début de l'année.
Spécialisé dans les équipements de contrôle des procédés et de gestion des rendements pour la fabrication de semi-conducteurs, KLA bénéficie de l'accélération des investissements des fondeurs et des fabricants de mémoire. La montée en puissance des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle et des mémoires à large bande passante soutient la demande pour ses technologies, devenues essentielles avec la complexité croissante des procédés de fabrication des puces.
Le directeur général Rick Wallace estime que cette dynamique devrait encore s'accélérer au second semestre 2026 et se prolonger en 2027, notamment grâce aux opportunités offertes par l'assemblage avancé des semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, KLA a enregistré un chiffre d'affaires de 3,66 milliards de dollars, en hausse de 15,1% sur un an, ainsi qu'un bénéfice ajusté de 1,05 dollar par action, deux résultats supérieurs aux attentes du marché.
KLA Corporation figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de procédés de contrôle et d'amélioration des processus de fabrication des semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- systèmes d'inspection (51%) : destinés à la détection, au comptage, à la classification et à la caractérisation des défauts liés à la fabrication des tranches de silicium et de semi-conducteurs ;
- prestations de services (22,1%) : conseil, support technique, installation, maintenance, etc. ;
- systèmes de métrologie et de lithographie à ultraviolets extrêmes (18,1%) : destinés au contrôle des processus de lithographie, de dépôt et de gravure ;
- outils avancés de dépôt et de gravure sous vide (4,2%) ;
- systèmes d'inspection des circuits imprimés, des écrans et des composants électroniques (2,9%) ;
- autres (1,7%) : notamment matériels et logiciels d'analyse des défauts.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (11,2%), Chine (33,3%), Taïwan (26,4%), Corée (11,9%), Japon (9,3%), Asie (3,2%), Europe et Israël (4,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.