Pour sa première publication trimestrielle depuis son introduction à la Bourse de New York en septembre, Klarna a dévoilé des revenus supérieurs aux prévisions, portés par une forte croissance aux États-Unis et l’essor de ses services de paiement différé. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 903 millions de dollars, contre 882 millions attendus, en hausse de 26% sur un an. Le groupe affiche néanmoins une perte nette de 95 millions de dollars, contre un bénéfice net de 12 millions un an plus tôt. Le volume brut de marchandises (GMV) a atteint 32,7 milliards de dollars (+25%), avec une hausse de 43% sur le seul marché américain.

La performance du trimestre repose notamment sur l’adoption rapide de la Klarna Card, lancée en juillet, qui compte déjà plus de 4 millions d’utilisateurs et représente 15% des transactions. Le service de "financement équitable", qui permet d’échelonner des paiements pour des achats plus importants, a doublé le nombre d’utilisateurs en un an. Le PDG Sebastian Siemiatkowski estime que ces services ne couvrent encore qu’une fraction du réseau de commerçants partenaires, laissant entrevoir un potentiel de croissance important. Le nombre total de marchands utilisant la plateforme est passé de 616 000 à 850 000 sur un an (+38%), bien que le revenu moyen par client actif soit en baisse.

Klarna anticipe pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires entre 1,065 et 1,08 milliard de dollars, avec une marge transactionnelle estimée entre 390 et 400 millions, contre 281 millions au troisième trimestre. L’entreprise reste attentive au climat économique incertain, marqué par les craintes autour d’une bulle de l’intelligence artificielle et un ralentissement de la consommation. L’action Klarna, bien que cotée depuis seulement deux mois, a perdu plus d’un tiers de sa valeur par rapport à ses plus hauts, le titre perd actuellement plus de 9% sur la séance. La fintech suédoise continue toutefois de parier sur l’IA, qui a permis une réduction des effectifs de 40% depuis 2022, tout en améliorant la rapidité du service client. Siemiatkowski défend une approche hybride, alliant technologie et contact humain, qu’il juge essentielle pour maintenir la confiance des utilisateurs.